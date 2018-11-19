«ديلويت» يطلق تقرير «الصكوك والممارسات العالمية المشتركة»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز «ديلويت» لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط تقريراً جديداً بعنوان «الصكوك والممارسات العالمية المشتركة»، داعياً فيه خبراء القطاع إلى مشاركة وجهات نظرهم حول عمليات ومبادئ الاستثمار المستدام، التي من شأنها تسخير الممارسات العالمية المشتركة في أسواق الصكوك الإسلامية.

وقال جوزف الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت: «نجحنا في تمكين العلاقة مع العديد من أصحاب المصالح من الهيئات الناظمة والشركات في الأسواق، ومن تذليل العقبات والجمع بين الممارسات المالية الإسلامية، وأفضل الممارسات العالمية في قطاع المصارف والتمويل. ونحن اليوم نعمل على وضع استراتيجية مشتركة بين القطاعات لبناء ممارسات متينة حول حوكمة الاستثمار في مناطق جغرافية قريبة من الشرق والغرب».