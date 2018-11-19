أبوظبي تستضيف غداً أسبوع تنمية التجارة العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف العاصمة أبوظبي غداً فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أسبوع تنمية التجارة العالمي، حيث يفتتح الحدث الذي تنظمه وزارة الاقتصاد سنوياً معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بحضور موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ونحو 800 مشارك من بينهم أكثر من 200 شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن رؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية.

وينعقد المؤتمر في فندق فيرمونت باب البحر على مدى يومين تحت شعار «الشراكة العالمية في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية»، ويهدف لتعزيز مكانة دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم التجارة العالمية، ويمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات للتغلب على التحديات التي تواجه حركات التبادلات التجارية العالمية، فضلاً عن شحذ الجهود الدولية وتعزيز الشراكات للقضاء على جرائم وممارسات التجارة غير المشروعة عبر الحدود.

وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات حققت سمعة مرموقة على خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وأحرزت مكانة بارزة على مسارات التجارة العالمية شرياناً تجارياً مهماً ومعبراً تجارياً استراتيجياً للتبادل التجاري العالمي للسلع والخدمات، مع تبوئها المرتبة الثالثة عالمياً على صعيد إعادة التصدير، وتعزيز الثقة في قدراتها اللوجستية العالمية، وهو ما يرتقي بجهودها للإسهام في شحذ الجهود الدولية للقضاء على الممارسات السلبية والضارة التي تعيق تطور ونمو قطاع التجارة العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من أسبوع تنمية التجارة العالمية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك على الصعيد الدولي للتصدي لمخاطر التجارة غير المشروعة بين الحدود، نظراً إلى تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية مع تداعيات تطال الأفراد ممن يستخدمون السلع المغشوشة والمقلدة.