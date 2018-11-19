دعوة المصارف للعب دور أكبر في تحفيز نمو القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري» أنه على الرغم من المساهمة المهمة للمصارف في تمويل شراء المنازل، إلا أنه يمكن فعل المزيد لتحفيز نمو القطاع العقاري عبر توفير حلول أسهل للرهن العقاري.

وعلى مر السنوات الماضية، قامت «عزيزي للتطوير العقاري» وغيرها العديد من شركات التطوير الرئيسة بوضع خطط دفع خاصة بها بالتعاون مع المصارف لتعزيز قدرة العملاء على شراء المنازل بشروط ميسرة وحلول دفع مرنة.

وأضاف عزيزي: نتفهم أسباب المصارف في توخي إجراءات العناية الواجبة، ولكن من المهم أيضاً أن نميّز بين مشتري المنازل الحقيقيين وأولئك الذين يشترونها لغايات تجارية. ومن خلال التركيز على المستخدمين النهائيين الفعليين ودعمهم، نستطيع أن نحقق المزيد من النمو والاستقرار لسوق العقارات.

وتابع: لطالما سعينا إلى توفير مساكن فاخرة بأسعار معقولة بحيث نفسح المجال أمام عدد أكبر من الناس لامتلاك منازلهم الخاصة في الإمارات وتوفير الأموال التي يدفعونها لقاء الإيجارات التي تستحوذ على جزء كبير من دخولهم بطبيعة الحال. ومع تشجيع المزيد من المستثمرين النهائيين، يمكننا دعم القطاع العقاري بشكل أكبر ليصبح من أكثر القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد.

وأثبت القطاع العقاري في الإمارات أنه يرتكز على أسس قوية. ومع تبني لوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية شفافة، يمكن الحفاظ على مصالح العملاء. وتتجه سوق العقارات في دبي اليوم نحو مزيد من النضج مع تحقيق استقرار واضح عاماً تلو آخر.

ويمكن للقطاع المصرفي أن يأخذ بعين الاعتبار دينامية القطاع العقاري عند تقييم شروط الرهن العقاري. وبالنسبة للأسواق التي تشهد مؤشرات نمو إيجابية مثل دبي، فإن اعتماد شروط وأحكام أكثر تحرراً سيساعد بلا شك على جذب المزيد من المستخدمين النهائيين كمستثمرين.