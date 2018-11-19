«العربية للسيارات» تطلق حملة «تخفيضات نهاية العام»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في «مجموعة عبدالواحد الرستماني»، والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، إعادة إطلاق حملة «تخفيضات نهاية العام» التي تقدم عروضاً على أسعار جميع طرز «نيسان» 2018.

وسيحظى العملاء بعروض غير مسبوقة في إطار هذه الحملة التي تستمر فترة محدودة أو حتى نفاد الكمية. وتدعو الشركة الراغبين في شراء سيارة إلى زيارة صالات «العربية للسيارات» في أقرب وقت ممكن، للاستفادة من العروض المقدمة على سياراتهم المفضلة.

وتستقطب الأسعار الجذابة اهتمام جميع عشاق السيارات، وخاصة العملاء الراغبين في تحقيق وفور إضافية على مشترياتهم. وستتاح أمام العملاء خلال الحملة عروض متنوعة على سيارات «نيسان» التي تناسب جميع الميزانيات. والأسعار المعروضة تشمل ضريبة القيمة المضافة.