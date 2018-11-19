تعاون بين دائرة المالية المركزية بالشارقة و«رضا الأنصاري» للصرافة

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع شركة رضا الأنصاري للصرافة، لتقديم خدمات نظام الإيصال الذكي «تحصيل» إلى كل الأفراد ومتعاملي الدائرة الحكومية في الشارقة، من خلال كل فروع شركة رضا الأنصاري للصرافة. جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وحميد الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة رضا الأنصاري للصرافة.

وقال وليد الصايغ: تسعى حكومة الشارقة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطبيق أفضل الأنظمة للتيسير على المتعاملين معها، عبر إيجاد حلول مختلفة لتمكين العملاء من سداد الرسوم المستحقة عليهم، على أن تتسم هذه الحلول بالمرونة والأمان لكافة الأطراف، الأمر الذي مكنها من ابتكار العديد من الحلول التي وضعت دائرة المالية المركزية في قائمة المالكين لأفضل النظم المالية.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: توقيع الاتفاقية يساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها الدائرة المالية لكافة المتعاملين، فضلاً عن كونه يساهم في تقليل مخاطر استخدام النقد، ويعمل على إضافة العديد من المزايا بالنسبة للمتعاملين.

وقال حميد رضا الأنصاري: لدى الشركة شبكة فروع كبيرة داخل الإمارات، وهو ما يسهل على متعاملي حكومة الشارقة، عملية تسديد التزاماتهم المالية، في أي من فروع شبكتنا وفي أي وقت، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل على توفير العديد من الخيارات أمام العملاء، وتعاوننا مع دائرة المالية المركزية، سيرفع من مستوى الجودة في التعامل التي دأبت على تقديمها شركة رضا الأنصاري إلى عملائها.