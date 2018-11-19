«آي دي سي» تؤسّس مكتبها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة الدولية للتوزيع، «آي دي سي» تأسيس مكتبها الإقليمي لجنوب غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي. وجاءت هذه الخطوة بناءً على طلب عدد من العملاء الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من المناقشات مع الشركة، ويريدون أن يكون لها حضور محلي قوي.

ويتمثل هدف المكتب الإقليمي الجديد للشركة في تمكين وتنسيق وتنفيذ الحلول المتكاملة في مجال الألبان. وسيقوم المكتب بإدارة سلسلة التوريد بأكملها.

وأعلنت «آي دي سي» الشهر الماضي إنشاء التحالف من أجل خدمات الأغذية المعقمة؛ وسيعمل «آي دي سي إس إيه إم إي إيه» على تقديم الحلول المتكاملة للعملاء في قطاع الألبان، مع التركيز على باكستان في المرحلة الأوّلية. وتعتزم المجموعة، التي استهلّت جهودها في باكستان، أيضاً تلبية متطلبات أسواق الألبان المماثلة في كل من بنجلاديش والهند وتركيا وأفريقيا.