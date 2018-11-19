«الإمارات للتخطيط الاقتصادي» ينطلق غداً في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً أعمال الدورة الخامسة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي التي تقام تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان»، والتي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

يحضر الملتقى الذي تستمر أعماله يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر المحلية والاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن استضافة الإمارة لجولة الملتقى لهذا العام تأتي حرصاً منها على استكمال التواصل والتنسيق بين جميع إمارات الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي، وقال إننا حريصون على إنجاحها من خلال التعاون والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبدعم من باقي دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

وأضاف إن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي منصة رائدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة كافة، واستعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية خلال المرحلة المقبلة، وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية، في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية 2021.

وأكد السويدي حرص الدائرة على تحقيق أهداف التنمية والتطور الاقتصادية ضمن استراتيجيتها من خلال تنظيمها لفعالياته والعمل على تحقيق أهدافه بما يسهم في الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها أن تعزز من مساهمة الإمارة وبشكل فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.