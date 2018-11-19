«لاندمارك» تطلق «تخفيضات الأربعاء البيضاء» من 21 حتى 25 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «لاندمارك» إطلاق حملة «تخفيضات الأربعاء البيضاء» على المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لعلاماتها التجارية اعتباراً من 21 وحتى 25 نوفمبر، وتتيح المجموعة للمتسوقين فرصة الاستفادة من الحسومات الكبيرة التي تطلقها على مواقع هوم سنتر.كوم، سنتربوينت ستورز.كوم ؛ بيبي شوب ستورز.كوم، وماكس فاشن.كوم، هوم بوكس ستورز.كوم؛ شومارت ستورز. كوم؛ لايف ستايل شوبس.كوم، وسبلاش فاشنز.كوم.

ويتوقع للحسومات التي ستوفرها عروض «تخفيضات الأربعاء البيضاء» أن تصل حتى 75٪، إضافة إلى عروض شراء منتج واحد والحصول على الثاني مجاناً والرموز الخاصة للاستخدام عبر تطبيقات الأجهزة الذكية والكثير من العروض على منتجات مختارة. وستعرض العلامات التجارية الثمانية أحدث المنتجات وأكثرها مبيعاً في دولة الإمارات والسعودية والبحرين.

وللعام الثاني على التوالي، تطلق المجموعة الحملة عبر المواقع الإلكترونية لعلاماتها، وذلك في أعقاب الحملة التي أطلقتها العام الماضي والتي ساهمت في زيادة المبيعات اليومية بنسبة 170% في الإمارات و71% في السعودية.

ويمكن للمتسوقين اختيار خدمة «استلمها بنفسك» للملابس والأحذية والإكسسوارات والديكور المنزلي ومنتجات الأطفال. وبمجرد دفع ثمن المنتجات التي يرغبون بالحصول عليها عبر الإنترنت، يمكن للمتسوقين استلام مشترياتهم من المتجر الذي يناسبهم، مع إمكانية اختيار خدمة التوصيل إلى المنازل مجاناً للطلبات التي تزيد قيمتها على 200 درهم.

وحال شراء الأثاث من «هوم سنتر» أو «هوم بوكس» عبر الإنترنت، أو أي منتج يحتاج إلى التجميع من «محل الأطفال»، يمكن للعملاء تحديد موعد الاستلام من قائمة التواريخ والأوقات المتوفرة على الموقع.