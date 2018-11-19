أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني تُحسّن خدمة العملاء 45 %

المصدر: دبي- البيان

أكد خبراء تسويق، أن العلامات التجارية التي اعتمدت أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني شهدت تحسّناً بنسبة 45 % في خدمة العملاء. وأدت هذه العملية أيضاً إلى زيادة بنسبة 39% في اكتساب العملاء، وزيادة 43 % في إنتاجية الموظفين، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 40% في العائد على الاستثمار.

وهناك أكثر من 4 مليارات حساب بريد إلكتروني في جميع أنحاء العالم. وتضع هذه الإحصائية وحدها الشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني كأداة اتصال أساسية في ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى المستهلكين.

وأطلقت كليفير مونيتو الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني كليفر ايم القائم على الأتمتة، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأعمال وزيادة الإيرادات من خلال الحملات الرقمية الفعالة التي تعتمد على الأتمتة.