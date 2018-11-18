«نوكيا» تُطلِق من دبي إصدارين جديدين ديسمبر المقبل

تعتزم شركة «نوكيا» طرح إصدارين جديدين من هواتفها، تزامناً مع فعالية للهواتف الذكية ستستضيفها الشركة في دبي في الخامس من ديسمبر المقبل، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ريبابليك» الهندية أمس.

وأفاد التقرير بأن الإصدارَين الجديدين هما «نوكيا 8.1» و«نوكيا 9». وأشار التقرير أيضاً إلى احتمال قيام الشركة بإعادة تسمية «نوكيا 8.1» ليصبح اسمه «نوكيا إكس 7»، والذي دشنته الشركة بالفعل بصفة رسمية في الصين الشهر الماضي. ويعني ذلك أن «نوكيا 8.1» سيحمل بعض خصائص ومواصفات «نوكيا إكس 7»، ومنها احتواؤه على شاشة عالية الوضوح بالكامل حجم 6.18 بوصات؛ شريحة «سناب دراغون 710»؛ ذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايت؛ وسعة تخزينية تبلغ 128 غيغابايت.

وأما بشأن «نوكيا 9»، فقد أشار التقرير إلى توقعات بأنه سيكون مزوداً بخصائص جديدة مثل احتواء جزئه الخلفي على كاميرا بعدسات «بنتا» وقارئ لبصمات الأصابع. كما يحتوي «نوكيا 9» أيضاً على شاشة فائقة الوضوح تعمل بالنظام العضوي الثنائي الباعث للضوء «OLED»، ويبلغ حجمها 5.9 بوصات، فضلاً عن معالج «سناب دراغون 845».

Ⅶ دبي ـ سيد صالح