بدء رد ضريبة القيمة المضافة للسياح اليوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم رد ضريبة القيمة المضافة للسياح عبر نظامها الرقمي، الذي يمكّن السياح القادمين من خارج الدولة من استردادها عند المغادرة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة.

ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من النظام الذي سيصبح جاهزاً للعمل اعتباراً من 16 ديسمبر في المطارات الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية.

وتجاوز عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام نحو 4500 متجر، ومن المقرر أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من المتاجر في كل أنحاء الدولة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية.

ومن بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات بما يصل إلى 10 آلاف درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حد أقصى إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.

بينما يبلغ الحد الأدنى للشراء بحيث تكون قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة 250 درهماً أو أكثر، وتشمل الرسوم التي تفرض على السائح القادم رسماً إدارياً قدره 15% من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، التي يتم ردها ورسماً ثابتاً بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد.