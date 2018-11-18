«بزنس إنسايدر»: دبي مدينة لا تعرف المستحيل

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «بزنس إنسايدر» الأميركي «النسخة الأسترالية»، دبي بأنها مدينة ذات طموح جامح وجريء، ولا يبدو فيها شيء مستحيلاً.

وأضاف أن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي يمكن أن يخوض فيها المرء ثلاث تجارب ترفيهية مختلفة يستحيل منطقياً الجمع بينها في مكان واحد، وهي التزلج على الماء، مشاهدة الظبيان في رحلات السفاري والتزلج على منحدرات جليدية.

وأكد الموقع، أن دبي ليست معروفة على مستوى العالم بمراكز التسوق الفخمة، فنادقها ومطاعمها الراقية، وأفقها الزاخر بناطحات السحاب الشاهقة فحسب، وإنما هي مشهورة أيضاً بكونها العاصمة غير الرسمية للمغامرات في الشرق الأوسط.

ونشر «بزنس انسايدر» تقريراً، أمس، بعنوان «8 أشياء يتعين على كل عاشق للمغامرات أن يفعلها في دبي»، ذلك أن دبي تمتلك لائحة كاملة من المغامرات الممتعة، التي لا تترك وقتاً فارغاً لدى المهووسين بالمغامرة والانطلاق.

وأفاد التقرير، بأن هذه الأشياء الثمانية هي: الصعود إلى قمة برج خليفة، أعلى برج في العالم، ممارسة الغوص مع أسماك القرش في حوض دبي للأسماك «دبي أكواريوم» الكائن داخل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم، ركوب الأمواج باستخدام القوارب في مياه الخليج العربي، التحليق في جولة فوق سماء دبي وعلى ارتفاع 13.000 قدم داخل مروحية، الطيران المظلي، التزلج على الجليد في منحدر «سكي دبي» للجليد الاصطناعي داخل «مول الإمارات»، جولة داخل منطاد، والقفز بالمظلات.