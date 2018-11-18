«أبوظبي التجاري» يختار «باركليز» مستشاراً للاندماج

المصدر: دبي- البيان

طلب بنك أبوظبي التجاري، من «بنك باركليز»، تقديم خدمات استشارية في ما يتعلق بصفقة الاندماج، المخطط لإجرائها بين بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ».

وكانت الأنباء عن خطة للاندماج المحتمل بين البنوك الثلاثة، أُعلِنَت لأول مرة في مطلع سبتمبر الماضي، فيما يُعَدُ أحدث خطوة في الاتجاه إلى الاندماج بين المصارف، والذي يتزايد بقوة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ومن شأن الاندماج بين البنوك الثلاثة، أن يخلق كياناً مصرفياً عملاقاً، تقدر القيمة الإجمالية لأصوله بحوالي 113 مليار دولار.