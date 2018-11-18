«أراضي دبي» تروج لمشاريع عقارية ضخمة في لندن

المصدر: دبي - البيان

افتتح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي معرض دبي العقاري- لندن.

شهد حفل افتتاح النسخة الثالثة من هذا الحدث العالمي، الدبلوماسية روضة العتيبة، القائم بالأعمال لدى سفارة الإمارات في لندن، وماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، وسالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندورز»، إضافة إلى عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين في الشركات العقارية المشاركة في المعرض.

‎وخلال المعرض، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، سيقوم عدد من الشركات العقارية الرائدة في دبي، بمن فيها نخيل و «فالكون سيتي أوف وندرز»، و«شوبا العقارية»، بعرض طيف من المشاريع العقارية الكبيرة، التي يمكنها تلبية مختلف أنواع الطلب العقاري من المستثمرين في المملكة المتحدة.

‎وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «جاء اختيارنا للعاصمة البريطانية لندن لتنظيم هذا الحدث المهم، بناء على معطيات كثيرة، أبرزها العلاقات الوطيدة بين البلدين، وجاذبية عقارات دبي للمستثمرين البريطانيين، ونلاحظ استحواذ الجنسية البريطانية على مرتبة متقدمة، ضمن قائمة أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي.

ويسعدنا التواصل مع المستثمرين مباشرة في بريطانيا، لعرض ما يمكن أن توفره لهم مدينتنا من خيارات لا حصر لها».

‎ويعزى إقبال المستثمرين البريطانيين على سوق دبي للسمات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، حيث يرون فيها واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم.

‎من جهتها، قالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «نعرب عن سعادتنا لمشاركة كبريات شركات التطوير العقاري، إلى جانب العديد من وكالات الوساطة العقارية والبنوك ومكاتب الاستشارات القانونية، لنقدم للمستثمرين مجموعة متكاملة من الخدمات الضرورية، والرد على استفساراتهم مباشرة في الموقع.

إن العمل وفق هذا المنظور يؤكد ثقتنا بالخصائص الفريدة التي تتمتع بها دبي عند مقارنتها مع أي وجهة استثمارية عقارية حول العالم.

ونتوقع أن يواصل هذا الحدث مواصلة النجاح الذي تحقق في الدورتين السابقتين، بما يساعدنا على دعم القطاع والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دبي. وأضافت: خلال هذا الحدث سيتم تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي، وما يوفره من خيارات متنوعة تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.

ويسعى المعرض عاماً بعد عام إلى إثبات مكانته، حيث بات يعدّ منصة مثالية للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على المشاريع العقارية الرائعة في دبي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء.

بدوره، قال سالم الموسى: تتمتع دبي بالكثير من الميزات الفريدة، ومنها البنى التحتية المثالية وأجواء الضيافة العربية الأصيلة، الأمر الذي يجعل منها وجهة مفضلة للسياح ورجال الأعمال والمستثمرين.

ولعبت السياحة دوراً بالغ الأهمية في اقتصادها المزدهر، لتتمكن الإمارة من ترسيخ مكانتها الدولية، كما اجتذبت استثمارات من جميع أنحاء العالم في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التكنولوجيا والتعليم والطب والعقارات، وباتت تصنف على قائمة أفضل الأماكن للعيش في الشرق الأوسط، لجودة الحياة الممتازة التي توفرها لقاطنيها.

مشاريع

قال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «نخيل» إنه بعد مشاركتنا في النسخة الأولى من معرض دبي العقاري بلندن في 2016، نفخر بالانضمام إلى قائمة الرعاة البلاتينيين، من خلال عرض مجموعة رائعة من المشاريع والفرص الاستثمارية، التي نوفر من خلالها خطط الدفع الجذابة للغاية.