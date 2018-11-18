«ديزاين إنترناشونال» تستعرض دور التكنولوجيا في تغيير سلوكيات المستهلكين

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت شركة «ديزاين إنترناشونال» بمعرض «مابيــك MAPIC» الدولي الذي اختتمت فعالياته أول من أمس في دبي، حيث ركزت على مرحلة البيع بالتجزئة إلى قطاع الضيافة في العصر الرقمي وأهمية التكنولوجيا كقاسم مشترك ومحرك للتغيير في سلوكيات المستهلكين.

وأوضحت الشركة أنها لعبت دوراً فعالاً في تصميم أول ردهة للمطاعم في أميركا الشمالية وأوروبا، والتي حقق بعضها نجاحاً كبيراً ساعدها على الاستمرار في العمل إلى اليوم.

وتنضم شركة «ديزاين إنترناشونال» إلى مبادرة جديدة هذا العام، تحت عنوان «رؤية المساحات»، وهي عبارة عن مجموعة تعاونية تضم كلاً من شركة «ديزاين إنترناشونال»، ومجموعة «أكوا جروب» و«ديديم» و«سبازيو فوتورو»، لخلق منتجات مبتكرة معاصرة ذات جودة تقنية عالية.

وتظهر الأبحاث الحديثة أن التسوق عبر الإنترنت آخذ في التزايد؛ إلا أن متاجر البيع بالتجزئة لا تزال تستأثر بالمزيد من المبيعات، حيث يتمثل التحدي الذي يواجهه بائع التجزئة في فهم كيفية جذب عملاء جدد من المستخدمين لمنصات البيع الرقمي إلى متجره الذي يوفر مكاناً يمكن للعميل خلاله تجربة المنتجات والقيام بعمليات الشراء.