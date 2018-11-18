«إيمنسا» تعزز كفاءات الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا»، المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تتخذ من دبي مقراً لها، تخريج 10 من أعضاء فريقها من «أديتيف مايندز» العالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد. وبذلك يحصل فريق «إيمنسا» على الاعتماد الذي يؤهله مزاولة أعمال الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد.

فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لـمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا قال: «تماشياً مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات ودبي كمركز رائد لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030، من المهم للغاية تطوير الخبرات المحلية، ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتنمية المواهب.

لذلك، فإننا نرى في هذه الشهادة خطوة رئيسية أخرى في مسيرة تقدمنا وصولاً إلى مرتبة الصدارة في مشهد الابتكار.

وكان أعضاء فريق «إيمنسا» أكملوا دورة «مقدمة إلى الطباعة المعدنية بالأبعاد الثلاثية»، والذي يغطي الفحص والاختيار الجزئي، وتصميم المعادن المضافة، والتحسين الطبولوجي، وتعديل معايير القياس. وتسلمت «إيمنسا» الأسبوع الماضي أيضاً طابعة ثلاثية الأبعاد ليصل إجمالي عدد الطابعات في مختبرها إلى 11 طابعة، وهو أكبر عدد للطابعات في الإمارات.