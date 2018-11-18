«سيينا» تطلق خدمة التحليلات الذكية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت سيينا خدمة التحليلات الذكية، التي توفر رؤى تحليلية مستندة إلى التقنية السحابية؛ وسط زيادة تعقيدات الشبكات نتيجة لتزايد أعداد الأجهزة المتصلة والمستخدمين والتطبيقات. وتساعد الإمكانات التحليلية الجديدة مزوّدي الشبكات من ترجمة بيانات أداء الشبكات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

وتساعد هذه الخدمة مزوّدي الشبكة على تعزيز عملية صنع القرار، وتحسين استخدام الأصول وتسريع وقت التسويق، وجلب فرص نمو جديدة لرفع معدلات الإيرادات. وتعمل التقنية الجديدة على دمج مجموعة واسعة من القدرات القائمة على التحليلات في خدمة واحدة متعددة المستويات تم تصميمها لضمان أن تكون الشبكات أكثر أمناً ومرونةً تماشياً مع متطلبات العصر.

وتأتي الخدمة ضمن محفظة الشركة الواسعة من الخدمات الاستشارية وحلول الشبكات المصممة لمساعدة مقدمي الخدمة على التنقل في طلبات الشبكة المعقدة وغير المتوقعة.

وقال ريكاردو وارفيلد، نائب الرئيس للخدمات العالمية لدى سيينا: «يسهم نهج سيينا في التحليل الشامل في توفير مسار انتقال سلس لمزوّدي الشبكات لبناء شبكات أكثر تكيفاً. وصممنا محفظتنا التحليلية ليتمكّن العملاء بسهولة من اختيار ونشر خدمات التحليلات‏ أو البرامج التي تلبي احتياجاتهم».