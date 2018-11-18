«360 فيوز» تتأهل لنهائي مسابقة «عروض الشركات الناشئة»

المصدر: دبي- البيان

تأهلت شركة «360 فيوز»، الناشئة المتخصصة في الواقع الافتراضي والتصوير الحي المباشر، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى الجولة النهائية من مسابقة «عروض الشركات الناشئة» التي تقام على هامش مؤتمر هارفارد للشركات الناشئة، أكبر مؤتمر على مستوى أميركا الشمالية في نسخته السابعة بمدينة بوسطن.

وتم اختيار شركة «360 فيوز»، ضمن مجموعة من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم ممولي المشاريع، والمستثمرين الداعمين ومجموعة من المستثمرين البارزين والخبراء.

علامة فارقة

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «360 فيوز»: نجحنا في تحقيق علامة فارقة أخرى في مسيرتها نحو الريادة في الواقع الافتراضي وتصوير الفيديو بزاوية 360 درجة، عبر اختيارها واحدة من أفضل الشركات الناشئة من أنحاء العالم، خلال مؤتمر هارفارد للشركات الناشئة.

واختيارنا ضمن أفضل الشركات الناشئة والرائدة في أضخم مؤتمر عالمي لدعم الابتكارات العربية والاستثمار فيها وأهم شركة يونيكورن عربية واعدة في قطاع الواقع العالم الافتراضي لهو أمر يدعونا للفخر، إذ يسعى المؤتمر إلى تعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي.

ومن جهتنا، نسعى إلى تعزيز نمو مبيعات تطبيقنا للهواتف المحمولة الذي يعد التطبيق الأول لفيديوهات تقنية الـ 360 والواقع الافتراضي إقليمياً ومسابقة عروض الشركات الناشئة إحدى أبرز فعاليات مؤتمر هارفارد للشركات الناشئة إذ تمنح المسابقة الفرصة لعشرة شركات ناشئة منتقاة الفرصة لاستعراض منتجاتها والحصول على آراء وتعليقات أعضاء لجنة التحكيم.