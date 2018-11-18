«آيمارك»: 35.6 مليار درهم سوق السلع الفاخرة في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مجموعة «آيمارك» الأميركية للأبحاث والدراسات الاستشارية، أن سوق السلع الفاخرة في الإمارات بلغت قيمتها في العام الماضي 9.7 مليارات دولار (35.6 مليار درهم).

وأوضحت المجموعة في تقرير بعنوان «سوق السلع الفاخرة في الإمارات: اتجاهات الصناعة، الحصة، الحجم، فرص النمو، والتوقعات للفترة من 2018 وحتى 2023»، أن اقتناء السلع الفاخرة يُعَدُ اتجاهاً مهماً في المجتمع الإماراتي، خاصةً لدى المواطنين الإماراتيين.

وأشار إلى أن الإمارات تُعَدُ حالياً من أكبر أسواق السلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، من واقع تواجد عدد كبير من أفخم العلامات التجارية العالمية على أراضيها، خاصة في دبي وأبوظبي، ما ساهم في تعزيز صورة الإمارات كوجهة رئيسية للتسوق على مستوى العالم بأكمله، وليس الشرق الأوسط فحسب.

ورصد التقرير نمواً إيجابياً في سوق البضائع الفخمة في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، ويُعزَى هذا النمو إلى ثلاثة عوامل، هي: ارتفاع قيمة الدخل المتاح للإنفاق لدى المقيمين في الدولة، والذي يعُزَى بدوره إلى ارتفاع عدد الأشخاص أصحاب الثروات الفائقة الراغبين في التمتع بنمط حياة مترف، والانتعاش الملحوظ لقطاعي التجارة الإلكترونية والسياحة، وزيادة عدد مراكز التسوق على اختلاف أنماطها وأحجامها في كافة أنحاء الإمارات.

وتوقع التقرير، أن يتواصل نمو سوق السلع الفاخرة في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل قيمته إلى 14.9 مليار دولار بحلول عام 2023، بنمو 50%.