«ووركز» تتوسع في أوروبا وأفريقيا عبر دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «ووركز غروب» المتخصصة في خدمات تأمين الهواتف النقالة وحلول إنترنت الأشياء، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، عن مبادرات عدة للتوسع، من خلال صفقات استحواذ في أوروبا، وأيضاً إنشاء مقار جديدة للمجموعة بالعواصم الأوروبية والأفريقية، وفقاً لما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

واستحوذت المجموعة أخيراً على شركة «إيلاتيك سي إس إس» الألمانية المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني.

وعلاوة على ذلك، استحوذت الشركة أيضاً على شركة «ووركز ميديا» المسجلة في الإمارات وشركة «ووركز انترناشيونال ليمتد» المسجلة في هونغ كونغ. وأنشأت المجموعة مقراً جديداً لها في العاصمة الأيرلندية دبلن، كما أنشأت أيضاً مقراً جديداً لها في العاصمة السنغالية داكار، ليكون ثاني مقرات المجموعة في أفريقيا.