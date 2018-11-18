«سيدات أعمال أبوظبي» يختتم الحملة التوعوية لريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل مجلس سيدات أعمال أبوظبي باختتام الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال في إمارة أبوظبي 2018 التي انطلقت فعالياتها في نوفمبر من العام الماضي، تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمـال في ظل الاقتصاد الرقمي» تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

حضر الحفل الذي أقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هلال الهاملي نائب المدير العام لغرفة أبوظبي، والدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعلياء المزروعي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ودلال القبيسي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى جانب عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للمجلس والحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال وعدد من رؤساء مجالس الأعمال وسيدات الأعمال.

ونقلت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتمنياتها للقائمين على الحملة بالتوفيق والنجاح مؤكدة أن كل ما تحقق لمجلس سيدات أعمال أبوظبي من إنجازات ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا التوجيه والدعم والرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالإضافة إلى المظلة التي تحتضن المجلس منذ بدايات إنشائه وهي غرفة أبوظبي.

وهنأت الرميثي الفائزات بجائزة أفضل فكرة مشروع التي نظمها المجلس للمهتمات من سيدات ورائدات الأعمال، حيث فازت بالجائزة الأولى مريم أحمد الرميثي عن مشروعها «تطبيق عزايم» وحصلت على جائزة 30 ألف درهم وترشيح للدخول في حاضنة المشاريع.

وفازت بالجائزة الثانية كلثوم العكبري عن مشروعها «التطبيق الإلكتروني - صورة» وحصلت على مبلغ مالي قدره 25 ألف درهم وترشيح للدخول في الحاضنة.

أما الجائزة الثالثة ففازت بها ميرة الشامسي عن مشروعها «Cosmetics organic tattoos» وحصلت على جائزة مالية 20 ألف درهم بالإضافة إلى شهادة ودرع وترشيح للدخول في الحاضنة وفازت بالجائزة الرابعة مهرة سالم المنصوري وحصلت على جائزة 15,000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة عن مشروعها «تطبيق ذكي لاستخدام اللياقة البدنية في المنزل» فيما فازت هدى التميمي بالجائزة الخامسة بـ 10 آلاف درهم عن مشروعها «سبا للأطفال» بالإضافة إلى شهادة ودرع وترشيح للدخول في الحاضنة.