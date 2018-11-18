«في بي إس» توسّع نطاق خدماتها إلى السودان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «في بي إس» للرعاية الصحية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بتزويد خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط عن دخولها إلى السودان عبر تقديم الخدمات الطبية المتطورة الثلاثية والرباعية للمرضى، بالتعاون مع اثنتين من شركات التأمين الرائدة في السودان.

وتولى تنفيذ المبادرة الفرع الدولي لرعاية المرضى في مجموعة «في بي إس» وقام عدد من كبار المسؤولين في مجموعة «في بي إس»، بقيادة «غوبينات سابنفيسي»، مدير عمليات المجموعة في دبي والهند، بالاجتماع مع كل من شركة «شوامخ» للسياحة العلاجية، و«شيكان»، أكبر شركة خدمات تأمين ضمن القطاع الخاص في البلاد، والتي تمتلك قسماً متخصصاً في الخدمات العلاجية بالخارج.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس والعضو المنتدب لدى «في بي إس» : «فخورون بتقديم خدماتنا وخبراتنا الصحية عالمية المستوى للمرضى في السودان، حيث يتمثل هدفنا بضمان حصولهم على أفضل خدمات الرعاية الصحية، التي ستسهم على نحو كبير في تحسين جودة حياتهم كأفراد في المجتمع انطلاقاً من إدراكنا لأهمية قطاع الرعاية الصحية بوصفه أحد أبرز القطاعات التي ينعكس تأثيرها على تطور وتقدم الأمم».