«أتلانتيك» تشارك في «الخمسة الكبار» للتشييد

المصدر: دبي - البيان

تشارك «أتلانتيك» العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة في مجال تقديم أفضل حلول تسخين المياه، في معرض «الخمسة الكبار» للبناء والتشييد والذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتاح للزائرين خلال المعرض فرصة لقاء رواد الفريق الإقليمي الذي سيقوم بكشف النقاب عن أحدث التكنولوجيا والابتكارات الخاصة بالشركة، حيث سيتم تقديم عرض عملي لكل من حل إكسبلورر وهو جهاز عالي الكفاءة لتسخين المياه بنظام الضخ الحراري وحل سوليريو أوبتيموم 3 وهو سخان شمسي فاخر للبيوت بنظام دائرة مغلقة.

كما سيتم عرض المزيد من منتجات شركة أتلانتيك من معدات حديثة وموثوقة مثل سخانات المياه الكهربائية المزودة بتكنولوجيا ستياتيت وبنظام تحكم عن بعد عبر شبكة لاسلكية «واي فاي».

وقال مازن الدبعي مدير «أتلانتيك» على مستوى الإمارات وعمان: «إن المقاربة الخاصة بنا لتطوير منتجاتنا تعتمد على الأخذ في الاعتبار لمفهوم المواطنة البيئية. فنحن نريد أن تتمتع حلولنا بخاصية تحويل الطاقة بشكل اقتصادي وبطريقة صديقة للبيئة. وفي هذا الصدد نحن فخورون بدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات على صعيد توليد طاقة نظيفة للوصول إلى أنماط الحياة المستدامة».