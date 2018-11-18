«استثمر في الشارقة» يوسّع شراكاته الاقتصادية في «غوينغ غلوبال» بلندن

المصدر: الشارقة - البيان

بحضور 80 خبيراً اقتصادياً من 20 دولة، شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في معرض «غوينع غلوبال» في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعد من أهم المعارض الأوروبية التي توفر شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات عالمية ترغب في توسيع أعمالها في المنطقة لزيادة حركة التبادل التجاري.

وقدّم محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب، ندوة تحت عنوان «الشارقة بوابتك لمنطقة الشرق الأوسط» خلال فعاليات «إكسبو الاستثمار الأجنبي المباشر» المقام على هامش المعرض الذي ضم خبراء ومختصين اقتصاديين يمثلون أبرز قطاعات الأعمال مثل التكنولوجيا واللوجستيات، إضافة إلى حوالي 60 مورداً من أنحاء العالم ومختصين بتقديم خدمات وحلول للباحثين عن الاستثمارات الخارجية.

محفزات

وأشار المشرخ إلى أن الإمارة تلتزم تقديم كل ما يحتاجه المستثمرون والشركات العالمية من مزايا وخدمات وبنية تحتية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وأنها تمثل مركزاً مهماً وأساسياً للتجارة والاستثمارات على مستوى الشرق الأوسط، لما تمتاز به من محفزات استثمارية تجعلها سوقاً واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي مشيراً إلى تركيزها على قطاعات استثمارية حيوية تشهد نمواً متناغماً ومنها الصناعة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

تسهيلات

وسلط المشرخ خلال مشاركته الضوء على أحدث التطورات الاقتصادية التي شهدتها الشارقة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها في القطاعات الحيوية التي تهم الشركات الأوروبية مثل التجارة والسياحة والضيافة والبيئة والصحة واللوجستيات.

كما نوه المشرخ بأن المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية واستدامة نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة شكّل إضافة نوعية لعملية الاستثمار المباشر للشارقة ودعم مساعي مكتب (استثمر في الشارقة) في ربط المستثمرين بالقطاعات الواعدة بالإمارة والتي تؤدي دوراً أساسياً كمنصات مركزية للاستثمارات طويلة المدى في الدولة.