«إم أي كي» تعتزم طرح منتجات مبتكرة في دبي والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «إم إي كي» الشرق الأوسط، إحدى شركات كاتربيلر، التي تأسست في دبي عام 2017، طرح منتجات مبتكرة لتعزيز تواجدها في المنطقة. وتعد الشركة هي الموزع المباشر للمحركات متوسطة السرعة، وتحمل العلامات التجارية «كتربيلر»، و«إم أي كي»، و«سي أم»، و«إي أم دي» وكذلك وحدات الشحن التوربيني من «نابيير» و«كي بي بي»، حيث أسست مركزاً متخصصاً في مدينة دبي الملاحية يقدم خدمات صيانة المحركات وإصلاح مكوناتها، كما وفرت مركزاً لتوريد قطع الغيار والمكونات المستخدمة لإصلاح وتجديد محركات السفن ومنصات الحفر ومرافق توليد الطاقة.

ولضمان الجودة وتوفير القيمة المضافة لمنتجاتها، قامت الشركة بنقل مهندسي صيانة محركات «إم إي كي» من مركز عمليات مصنع كتربيلر في المملكة المتحدة وسنغافورة إلى مركز الصيانة في مدينة دبي، كما تم توفير تدريب معتمد لمهندسي صيانة الشاحن التوربيني والفنيين المتخصصين في مصنع نابيير في مدينة لينكولن في المملكة المتحدة، وكذلك بالنسبة لفريق صيانة منتجات مصنع «كي بي بي» الذين تم تدريبهم في مدينة بانويتز في ألمانيا. ويتمتع فريق الصيانة في الشركة بمهارات عالية، ويبلغ متوسط عمر خبرات أعضائه في مجال الصناعة 23 عاماً.