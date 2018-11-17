طيران الإمارات تتألق ضمن جوائز «سفر المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات، 3 جوائز خلال حفل جوائز آسيا 2018 «تجربة سفر المستقبل» الذي أقيم أخيراً في سنغافورة وجوائز التميز في صناعة الطيران على الموقع الشبكي AirlineRatings.com. والجوائز الثلاث هي: أفضل أجنحة درجة أولى وأفضل ترفيه جوي وأفضل ناقلة لرحلات المسافات الطويلة - الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي جوائز آسيا 2018 «تجربة سفر المستقبل»، حلت أجنحة الدرجة الأولى المبتكرة المغلقة بالكامل على طائرات الإمارات أولاً مقارنة مع الناقلات الجوية لمنطقة غرب آسيا، وحصدت جائزة «أفضل مبادرة لتحسين تجربة العملاء» ضمن فئة التجارب في الأجواء.

وتحتفي الجائزة بأبرز مبادرات الناقلات الجوية التي كان لها أثر إيجابي كبير على تجربة المسافرين. كما تم ترشيح نموذج طيران الإمارات ثلاثي الأبعاد لتوزيع المقاعد لنيل جائزة «أفضل مبادرة لتحسين تجربة العملاء» ضمن فئة التجارب على الأرض.

وحصدت طيران الإمارات لقب أفضل ناقلة للرحلات الطويلة - الشرق الأوسط وأفريقيا من الموقع الشبكي AirlineRatings.com الذي ينفرد عالمياً في الأمن وتقييم المنتجات، في حين حصل نظامها للترفيه الجوي ice على جائزة أفضل ترفيه جوي للسنة الثالثة على التوالي. كما برزت طيران الإمارات على لائحة أفضل عشر ناقلات جوية لعام 2019 على الموقع .

وجاء ذلك بالتوازي مع حفل توزيع جوائز التميّز في صناعة الطيران. وللحصول على هذا التصنيف، يتعين على الناقلات الجوية تحقيق تصنيف أمان من فئة 7 نجوم وإظهار الريادة في الابتكار لضمان راحة الركاب.

وتعتبر طيران الإمارات مرجعية قياسية على مستوى الصناعة فيما يتعلق بالابتكار في مقصورات الطائرات، كما تعد أفضل ناقلة للرحلات الطويلة، وقد وفرت لعملائها عبر ست قارات تجارب سفر لا تضاهى.

وأدخلت الناقلة في العام الماضي تحسينات على طائراتها البوينغ 777 والإيرباص A380، حيث أطلقت الصالون الجوي على طائرات A380 بحلة جديدة، والأجنحة الخاصة المغلقة بالكامل في الدرجة الأولى على طائرات البوينغ 777-300ER، ومقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى تقسيم جديد لطائرات البوينغ 777-200LR.

وتعد أجنحة طيران الإمارات الجديدة المغلقة بالكامل الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران، وتشكل جزءاً من استثمارات بملايين الدولارات.

ويضم كل جناح باباً منزلقاً يمتد من الأرض وحتى السقف، ويقترن تصميمها مع فلسفة تصميم الفئة S من مرسيدس - بنز لضمان أقصى قدر من الراحة والخصوصية. وتحتوي مقصورة الدرجة الأولى الجديدة على طائرات البوينغ 777-300ER على ستة أجنحة خاصة فخمة مغلقة بالكامل، بتوزيع 1-1-1 ومساحة كل منها 40 قدماً مربعاً.