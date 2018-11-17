2 مليار درهم استثمارات «مايلنستاين» للتطوير في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة مايلنستاين الألمانية للتطوير العقاري عن استثمارها 2 مليار درهم بقطاع العقارات في الإمارات واستحوذت الشركة على 8 مشاريع في دبي بمدينة محمد بن راشد ومنطقة الفرجان ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي الرياضية على النصيب الأكبر منها بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقال محمد علام، مدير المبيعات في «مايلنستاين»: «بدأت الشركة الألمانية للتطوير العقاري استثماراتها بـنصف مليون درهم خصصتها لتشكيل الشركة، وإنشاء مكاتب الإدارة ومراكز المبيعات، وتعيين الكوادر، واقتناء الأراضي كما تستثمر ملياري درهم في تطوير المشاريع خلال 2018 و2019».

بيئة تنظيمية

وأضاف: «جاء قرار دخولنا سوق الإمارات في وقت حقق فيه القطاع العقاري مستوى عالياً من النضج مدعوماً ببيئة تنظيمية قوية تحمي مشتري العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء.

وسعداء بما نراه من مستوى عالٍ من الشفافية وسلاسة بدء الأعمال وتنفيذ العمليات التجارية والصفقات بالإضافة إلى أن هذا هو أفضل وقت للدخول في سوق العقارات في دبي حيث نرى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب يدخلون للاستفادة من عائد الإيجار المرتفع».