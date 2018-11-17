«فلاي دبي» تُسيّر رحلتين أسبوعياً إلى «شيمكنت»

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم «فلاي دبي» إطلاق رحلتين أسبوعياً إلى مدينة «شيمكنت» في جمهورية كازاخستان، وذلك اعتباراً من تاريخ 29 ديسمبر المقبل، بحسب ما نشرت أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن لجنة الطيران المدني الكازاخية.

وسَتُسَير الناقلة رحلتيها الأسبوعيتين الجديدتين يومي الثلاثاء والخميس، على متن طائرات من طراز «بوينغ 737».

وقال مصدر مسؤول باللجنة: «سيسهم تدشين الرحلتين في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين كازاخستان والإمارات، فضلاً عن إسهامه أيضاً في تنمية مدينة «شيمكنت»، وهو الأمر الذي منحته كازاخستان أولوية وطنية بدءاً من العام الجاري».

وأفادت «بلومبيرغ» أيضاً بأن «فلاي دبي» تخطط لزيادة عدد رحلاتها على خط أستانا «عاصمة كازاخستان»- دبي- أستانا، من 4 إلى 5 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من ربيع 2019، وذلك بُغيَة ضمان راحة المسافرين بين المدينتين، ولتلبية الطلب المتزايد على الخط، خاصة في ذروة الموسم السياحي.