«جزر العالم» أكثر مشروعات دبي طموحاً وفخامةً

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت شبكة التلفزيون العالمية بالصين «سي جي تي إن» مشروع «جزر العالم» في دبي بأنه أكثر مشروعات الإمارة طموحاً وفخامة على الإطلاق.

ونشرت الشبكة أمس على موقعها تقريراً تلفزيونياً عن المشروع، استعرضت فيه بعض جزر المشروع والفلل الفاخرة بها، كما استعرضت مكونات هذه الفلل من الداخل، وأبرزت مظاهر الفخامة والرفاهية بها.

ووصف التقرير مشروع «جزر العالم» بأنه نقلة مختلفة لسوق العقارات في دبي. كما ركز التقرير على مشروع «قلب أوروبا»، أحد المشروعات ضمن «جزر العالم»، وأفاد بأن المشروع يتكون من ست جزر تمتد على مسافة 4 كيلومترات من شاطئ دبي.

ويشمل مناطق مسماة بأسماء دول أوروبية مثل السويد. كما تضمن التقرير مقابلة مع جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة «كليندينست»، مطورة مشروع جزيرة «قلب أوروبا»، الذي أفاد بأن المشروع يُعَدٌ مزيجاً بين غرضين للاستخدام، هما السياحي والسكني.

وأضاف بأن المشروع يتميز بالثراء في جودته وما يقدمه من عروض ومزايا للعملاء. وأضاف كليندينست أن هذه المزايا تتضمن شوارع مفتوحة يخضع مناخها للسيطرة، بمعنى أن يسير المرء في شوارع المشروع ليفاجأ بانهمار المطر وتساقط الجليد، بينما يقع المشروع بأكمله تحت شمس دبي المشرقة على مدار العام. وأفاد كليندينست بأن الإطار الزمني الحالي للمشروع يتميز بالطموح الشديد، حيث من المقرر من أن تصبح 4000 وحدة ضمن المشروع جاهزة للتسليم بحلول عام 2020. وأضاف بأنه جرى بالفعل بيع 1000 وحدة منها.