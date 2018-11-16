2.6 مليار تمويل لـ«دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة وغير مضمونة بقيمة 720 مليون دولار(2.64 مليار درهم) مع مجموعة مؤلفة من تسعة بنوك دولية تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مقراً لها، مع فترة استحقاق تبلغ خمسة أعوام.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «ستسهم صفقة التسهيلات الائتمانية المتجددة في تعزيز محفظة سيولتنا بشكل كبير وتمكيننا من الاستفادة من الفرص المتوفرة في الأسواق بهدف الاستحواذ على الأصول وتنمية أعمالنا.

وقد حصلت الشركة في شهر أكتوبر الماضي على أول تصنيف استثماري لها «بي بي بي+»، كما أن تعزيز محفظة السيولة الخاصة بنا وتحسين وضعنا المالي العام يتوافق مع مساعينا الرامية إلى تحقيق التصنيف الاستثماري لدى جميع وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية».