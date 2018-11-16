«أدنوك البرية» تتفاعل مع جناح جمعية الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد جناح جمعية الظفرة التعاونية والذي أقيم ضمن معرض أديبك تفاعلاً كبيراً على مستوى الأعمال وتطوير العلاقة مع الشركات، وكان جناح الجمعية قد شهد زيارة ياسر سعيد المزروعي المدير التنفيذي «أدنوك البرية» أحد العملاء الاستراتيجيين للجمعية، ولقائه مع محمد عشير المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية وحمدان محمد غانم المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

وهي الزيارة التي انصبت على تطوير الأعمال بين الجمعية وأدكو في المرحلة المقبلة وانتقالها إلى مرحلة أعلى من ناحية الأعمال المختلفة والموجودة حالياً في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتشير الأرقام إلى أن مباحثات الجمعية في المعرض سيكون لها دور بارز في انتعاش الاقتصاد بشكل أبرز في الفترة القادمة في منطقة الظفرة.