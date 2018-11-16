5 نصائح قبل شراء منزل جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

قدمت شركة «إلينغتون»، لسكان دبي والراغبين في امتلاك المنازل، 5 نصائح عن أهم العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تصاميم المنازل الجديدة.

1.الموقع

يبقى الموقع من أهم الأولويات عند البحث عن منزل الأحلام. اختاروا وحدات سكنية قريبة من أهم الوجهات في دبي، تكون ضمن مجمعات هادئة ذات أجواء اجتماعية راقية.

2.التخطيط العملي للطوابق

يعد التخطيط الدقيق للطوابق من المقومات الأساسية للاستمتاع بجمال عناصر التصميم. ويجدر بالمشترين أن يتجنبوا المنازل التي تضم ممرات كثيرة. اختاروا المطابخ الواسعة، كما يجب أن تكون الحمامات رحبة ومزودة بإضاءة حيوية وتفاصيلها سهلة التنظيف. أما غرف النوم، يجب أن تحتوي على مقصورة ملابس كافية للأمتعة.

3. تشطيبات خالية من العيوب

اختاروا التشطيبات المناسبة لأذواقكم الشخصية، والمنسجمة أيضاً مع طبيعة الغرفة. وتحافظ الألوان الحيادية على مكانتها خياراً مفضلاً يمكن مناغمته مع مختلف أنواع المفروشات، والتشطيبات عالية الجودة تعني فوائد أكبر للمشترين على المدى الطويل، ولا سيما في حال رغبتهم في بيع العقار.

4.المرافق المختارة بعناية

وفقاً لمديرة قسم التصميم لورا بيليكي الرائدة في مجال التصميم المنزلي لدى «إلينغتون»، فإن المرافق المتكاملة تجعل السكان يميلون إلى البقاء في منازلهم عوضاً عن الخروج بحثاً عن الترفيه في عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما تتطلع الشركة إلى تقديمه في منازلها ذات التصاميم الاستثنائية. وتتضمن المرافق مزيجاً من مراكز اللياقة البدنية الواسعة المزودة بأحدث الأجهزة، والإطلالات المميزة، وأحواض السباحة.

5.التصميم المميز للمساحات

لا شك أن المساحات الخضراء تثري أجواء المجمعات السكنية وتمنحها طابعاً مفعماً بالحياة والنقاء، ما ينعكس بصورة إيجابية أيضاً على السكان. ويمكن للأشجار الموزعة بأسلوب جمالي أن تفسح المجال أمام أسلوب حياة مميز في الهواء الطلق، تتضمن الحفلات المجاورة لأحواض السباحة أو اللقاءات العائلية للشواء، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية العائلية.