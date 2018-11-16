«جيت إيرويز» تندمج مع «فيستارا» في صفقة تاريخية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت تقارير صحافية هندية أن تندمج شركة «جيت إيرويز» للطيران التي تملك الاتحاد للطيران 25% من أسهمها، مع شركة فيستارا، ويحتمل أن تتخارج ناريش جويال من استثماراتها في جيت إيروايز.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية إن جيت إيرويز سوف تندمج أولاً مع فيستارا عن طريق نقل جميع الأسهم، وينتج عن العملية أربعة شركاء في الشركة الجديدة بعد الاندماج، وهم ناريش جويال والاتحاد للطيران وأبناء تاتا والخطوط السنغافورية.

وفي المرحلة الثانية من الصفقة سوف تبيع شركة ناريش جويال حصتها بالكامل إلى الخطوط السنغافورية، بينما تظل حصة الاتحاد للطيران على ما هي عليه. وتنوي «أبناء تاتا» أن يكون لها حصة أغلبية في الشركة الجديدة.