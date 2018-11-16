«سوق أبوظبي العالمي» يحذر من عمليات احتيال باسم «المتحدة للاستثمار»

المصدر: أبوظبي- البيان

حذرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، المجتمع المالي وأفراد الجمهور من ادعاءات زائفة، يروجها أشخاص يدعون تمثيل كيان مسمى «شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع».

ويزعم هذا الكيان على غير الحقيقة على موقعه الإلكتروني (URL: www.aminvcae.com) أنه متواجد في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية السوق والمستثمرين المحتملين وأفراد الجمهور بأن شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع هي شركة وهمية، والأشخاص الذين يزعمون أنهم يمثلونها يحتالون بطلب رسوم مقدمة؛ كما أنها لم تحصل أبداً على تصريح الخدمات المالية أو خضعت لسلطة تنظيم الخدمات المالية ولم يسبق لها قط الإدراج أو التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

استهداف الضحايا

وتشدد سلطة تنظيم الخدمات المالية على السوق والمستثمرين بعدم الرد على أي رسائل يتم تلقيها من هذا الكيان، كما تؤكد أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الاحتيال متواجدون خارج سوق أبوظبي العالمي ودولة الإمارات، وأنهم يستهدفون الضحايا المحتملين عبر موقع إلكتروني خاص بالنشاط التجاري أو منصة للتواصل الاجتماعي وعرض التمويل عبر تقديم وثائق مزيفة للضحايا، مثل اتفاقات القرض أو الاستثمار.

وتؤكد أن الشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية فقط يمكنها الاضطلاع بأنشطة منظمة في سوق أبوظبي العالمي. وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية، السوق والمستثمرين من عدم التعامل مع أي شركة حتى يتم التحقق من أن الشركة موثوقة ولديها تصريح الخدمات المالية المناسب من قبل سوق أبوظبي العالمي.