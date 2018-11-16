الشركات الإماراتية تعرض باقة من المنتـجات في معرض البحرين للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معرض البحرين الدولي للطيران، الذي تختتم فعالياته اليوم، مشاركات محلية واسعة من كبرى الشركات الوطنية الدفاعية والأمنية المختصة في قطاع الطيران التي عرضت أحدث منتجاتها من الأنظمة والمعدات والمنتجات الجوية، وذلك تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، إن جناح الإمارات المشارك في المعرض الذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ضم معروضات لشركات وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران، مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها، مشيراً إلى أن الجناح تضمن عرض منتجات وخدمات لأكثر من 15 شركة وطنية.

وأكد السماحي أن الجناح الوطني لدولة الإمارات شهد إقبالاً واسعاً، وشهد زيارة العديد من وفود الدول والشركات المشاركة في المعرض. وكان من أبرز المشاركين في هذا المعرض المهم شركة طيران أبوظبي، أكبر مشغل للطائرات العمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك 51 طائرة مروحية و4 طائرات ذات الجناح الثابت.

حيث توفر الشركة خدمات الدعم الملاحي واللوجستي لشركات النفط والغاز في الحقول البحرية والبرية في إمارة أبوظبي، وخارجها وجميع أنحاء العالم إضافة لخدمات الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ والتنقيب عن المعادن في كل من إسبانيا والهند والبرازيل وإندونيسيا وأفغانستان، وتجري حالياً مفاوضات لإبرام عقود لأجل التوسع.

الطيران الملكي

وعرضت شركة رويال جت الرائدة في تقدم خدمات الطيران الفاخرة خدماتها ومنتجاتها المتعلقة بخدمات الطيران الخاصة بكبار الشخصيات والطيران الملكي، كما شاركت شركة «ماكسِمُس للطيران» التابعة لـ«مجموعة طيران أبوظبي»، أكبر مشغل في قطاع الشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توفر حلول الشحن والخدمات اللوجستية الجوية للشحنات.

ومن بين المشاركين أيضاً المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك»، وهو شركة مشتركة مملوكة من قبل شركة المبادلة للتنمية، وشركة «سيكورسكي»، وشركة «لوكهيد مارتن» لتقديم أفضل الخدمات في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية لمجموعة واسعة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

كذلك شاركت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي)، وهي من الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، حيث تختص الشركة بتوفير وتقديم أفضل وأحدث البرامج والحلول المتطورة للاستخدامات الجوية والبرية والبحرية للأنظمة الذاتية، وتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها وصيانتها وتدريب المستخدم عليها.

إضافة إلى تقديم خدمات تكامل الأنظمة حسب متطلبات المستخدم، كما تعرض شركة كاليدوس المتخصصة في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء العديد من المنتجات والحلول التكنولوجية المتطورة والتصاميم الهندسية وغيرها من الحلول الابتكارية في هذا المجال.

أبحاث التكنولوجيا

عرض مركز الإمارات للتكنولوجيا والابتكار إمكاناته وخبراته في مجال تطوير أبحاث التكنولوجيا والتدريب على البحوث ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مجموعة واسعة من المجالات البحثية والتطبيقات ذات الصلة بالتكنولوجيات التمكينية الرئيسية.

وشاركت شركة غال أيه إن سي في معرض البحرين، حيث تعرض خدماتها في مجال الملاحة الجوية وحركة الطائرات وإدارة الأبراج وأنظمة الاتصال الخاصة في هذا المجال، فيما تعرض شركة ‬جلوبال‭ ‬إيرواسبيس‭ ‬لوجستكس‭ ‬ما تقدمه من الخدمات ‭ ‬اللوجستية‭ ‬للطيران‭ ‬ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ خدمات‭ ‬الهندسة‭ ‬والتقنية‬‬ وخدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطائرات‭ ‬والدفاع‬‬‬‬ وحلول‭ ‬تدريب‭ ‬وحلول‭ ‬أكاديمية‭ ‬لطاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬ومراقبي‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‬‬‬‬‬‬‬‬ وبيع‭ ‬وتأجير‭ ‬الطائرات‬‬ وإدارة‭ ‬اللوجستيات‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬