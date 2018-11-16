54.4 مليار درهم إجمالي إيرادات مجموعة الإمارات خلال ٦ شهور

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2017 ـ 2018 لتصل إلى 54.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 1.1 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات «طيران الإمارات» 10% إلى 48.9 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح 226 مليوناً. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة:

«ستبقى مجموعة الإمارات قوية، ويسعدنا أن نرى دولتنا ومركزنا في دبي يواصلان جذب المسافرين من شتى بقاع العالم، إذ شهدنا في النصف الأول من السنة المالية 2018 ـ 2019 نمواً بنسبة 9% في عدد عملائنا الذين استمتعوا بزيارة دبي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، ونحن على ثقة باستمرار نمو الطلب على زيارة دبي، خصوصاً مع بروز أماكن جذب جديدة واستعداداتنا لمعرض دبي إكسبو 2020».

ونقلت «طيران الإمارات» 30 مليون راكب بنمو 3%، وتسلمت خلال الأشهر الســتة الأولى من السنة المالية الجــارية 8 طــائرات جديدة (3 طائرات A380 و5 طائرات بوينغ 777)، وأخرجت 7 طائرات قديمة من الخدمة .

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