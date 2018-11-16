غرفة دبي تبحث آليات التكامل الاقتصادي مع غرفة الشرقية

المصدر: دبي - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها مع وفد سعودي ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وفد غرفة الشرقية برئاسة عبدالحكيم بن حمد العمار رئيس مجلس الإدارة.

واطلع الوفد الزائر على أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة دبي وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين وفق الأهداف المشتركة.

وقال الغرير إن اللقاء خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حوار شامل يناقش تحديات المرحلة المقبلة ويستكشف آفاق التعاون بين الغرفتين مشيداً بالشراكة الحقيقية التي تربط بين السعودية والإمارات والتي تجلت باعتماد «استراتيجية العزم» التي تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في حين يبلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في عضوية الغرفة 2058 شركة منوهاً بالأهمية الاقتصادية للمملكة.