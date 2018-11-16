منتدى الحفر يبحث دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة التشغيل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت أمس فعاليات المنتدى الرابع عشر للشركات المالكة للحفارات، الذي تنظمه سنوياً شركة أدنوك للحفر، إحدى شركات مجموعة أدنوك، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، الذي تقام فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة بين 12-15 نوفمبر.

ويهدف هذا المنتدى الذي تنظمه سنوياً شركة أدنوك للحفر، بالتعاون مع هيئة التصنيف العالمية «دي أن في جي أل»، لتوفير منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات المالكة للحفارات ووكالات التصنيف البحري والشركات العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز وشركات تقديم الخدمات في المجالات البحرية والبرية، بهدف رفع كفاءة عمليات الحفر وتعزيز فعاليتها وضمان سلامتها والارتقاء بالأداء.

وقال عبدالله سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تلعب أدنوك دوراً رائداً في تعزيز الحوار والتعاون بين الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة.

كما تقوم بدعم وتنظيم المبادرات التي تركز على القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النفط والغاز، وضمن هذا الإطار يأتي تنظيم هذا المنتدى تحت عنوان «تطبيق التكنولوجيا الحديثة: دافعاً رئيسياً لتعزيز الكفاءة التشغيلية»، لبحث أحد الجوانب الرئيسية التي تؤثر على عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط».

وقال: «إن التطور التكنولوجي والأتمتة التي يشهدها العالم يعيد تشكيل مشهد أعمال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ويتيح فرصاً جديدة أمام قطاع الحفر لتحقيق مستويات عالية من الفعالية والموثوقية والربحية».