الترحيب بأصدقاء الفائزين بمسابقة #MyDubai بباقة من الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

عقب إطلاق دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» للمسابقة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة #MyDubai، توجه المسابقة دعوتها لجميع المقيمين في الإمارة للاستعداد للترحيب بزوارهم وضيوف دبي من الأصدقاء والعائلات عبر التفاعل على تلك المنصّات وتسليط الضوء على العروض والوجهات التي تجعلهم سعداء وفخورين بإقامتهم في دبي.

وتحث المسابقة جميع سكان المدينة، وخصوصاً المقيمين، على تقديم مشاركاتهم التي تبرز جوانب من حياتهم في دبي عبر صفحة MyDubai على الفيسبوك وإنستغرام وتويتر باستخدام الوسمين #MyDubai و #MyInvite.

حيث تحظى جميع المشاركات بفرصة ربح تذكرتي طيران ذهاب وإياب على متن رحلات طيران الإمارات لشخصين من العائلة أو الأصدقاء كل أسبوع، وانطلقت المسابقة 15 أكتوبر الماضي، وسوف يتم استقبال المشاركات حتى 31 يناير 2019.

وجهة مثالية

ومع وجهات عالمية المستوى للتسوق وأنشطة متنوعة للأطفال، ومجموعة واسعة من خيارات الطعام والترفيه، تعد دبي وجهة مثالية لقضاء العطلات لكل أفراد العائلة. ومع اقتراب أشهر اعتدال الطقس واستعداد الإمارة لاستضافة مجموعة من الأحداث الترفيهية الكبرى، تصبح دبي الوجهة المفضّلة للمقيمين والزوّار عبر هذه المجموعة الكبيرة من الأنشطة والتجارب الترفيهية الرائدة، التي تضمن لجميع أفراد الأسرة قضاء أوقات ترفيهية لا تنسى، لما تتمتع به دبي من معالم ومواقع جذب قادرة على تقديم جميع عناصر الترفيه التي تناسب الكبار والصغار معاً.

وتتعدد الخيارات التي تقدمها دبي للعائلات والأصدقاء في كل أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل سوق رايب ماركت في حي دبي للتصميم D3 - 16 و17 نوفمبر ومسرحية «ذا غرافالو تشايلد» على مسرح مدينة جميرا -23 و 24 نوفمبر، وترايثلون «إكس 3 جونيور» في لامير - 23 نوفمبر