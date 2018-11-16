1.682 مليار درهم أرباح «أدنوك للــتوزيع» في 9 أشهر بنمو 28%

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن صافي ربحها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من 2018، الذي بلغ ملياراً و682 مليون درهم بزيادة 28 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث يؤكد الأداء القوي، استمرار الشركة في تعزيز الكفاءة المالية للتكاليف التشغيلية، كما حققت الشركة تقدماً قوياً في تعزيز التدفقات النقدية وارتفاع مستوى السيولة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 2.157 مليار درهم، بنمو 33 %، كما حققت الشركة تقدماً قوياً في تعزيز السيولة، بلغت نسبته 68 % على أساس سنوي، أي ما يصل إلى 1.630 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

ويسري الارتفاع على نتائج الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 13 %، مقارنة بنسبة 11 % حققتها «أدنوك للتوزيع» خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2018، ليصل إلى 558 مليون درهم، بزيادة 55 % على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مبيعات الوقود خلال التسعة أشهر الأولى 7.179 مليارات لتر، بانخفاض 2.3 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت متاجر التجزئة لدى أدنوك للتوزيع، ارتفاعاً في المعاملات في الربع الثالث من 2018، مقارنة بنتائج الربع الثاني، ويعود ذلك إلى مبادرات الإدارة التي ساعدت على تحسين تجربة العملاء، ما أدى إلى زيادة الإقبال على المتاجر.

استراتيجية طموحة

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «تؤكد نتائج الربع الثالث من عام 2018، على نجاح جهودنا المبذولة في سبيل تحقيق استراتيجيتنا الطموحة، ما ساعد في تحقيق نتائج مالية قوية، والمحافظة عليها من خلال التفوق التشغيلي والابتكار وتعزيز الكفاءة المالية. وأحرزنا تقدماً جيداً في دعم الركائز الرئيسة الثلاث التي تقوم عليها استراتيجيتنا.

والتي تشمل: المنتجات النفطية، وغير النفطية، ومبادرات تعزيز الكفاءة المالية. ويسعدني كثيراً أن أرى التزامنا بتعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم منتجات وخدمات يختارونها، وتوفر لهم الراحة، وتقدم لهم منتجات عالية الجودة، مع التركيز في الوقت نفسه على تحسين نتائجنا المالية، وقد أثمرت هذه المرحلة الإيجابية، وحقق هذه النتائج القوية التي نعلن عنها اليوم.