3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.2 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها رهوناً بقيمة 2 مليار درهم من خلال 247 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 668 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 109 مبايعات للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و 559 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 115 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة السوق الكبير تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.