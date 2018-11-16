الاحتفاء باليوم الوطني العماني

المصدر: دبي - البيان

استقبل فريق «هويتي» في مطارات دبي الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي، بمناسبة احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني الذي يصادف يوم الأحد المقبل.

وقدم أعضاء الفريق الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، الورود والحلوى والأعلام العمانية للقادمين العمانيين تعبيراً عن المحبة والتقدير.

وقال أحمد الخياط نائب الرئيس - التميز والأجنــدة الوطنية التابعة لوحدة الضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي: «إنها مناســبة وطنيــة عزيزة على قلوبنا، ومظاهر الحفاوة في استقبالنا للأخوة العمانيين، نابعة من العلاقات الأخوية الطيبــة التي تجمــع بين البلدين والشعبين الشقيقين».