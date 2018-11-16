«الاتحاد للطيران» تطلق شراكة مع «موج إنك»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن إبرام تعاون استراتيجي لمدة 15 عاماً مع شركة «موج إنك»، في إطار معرض البحرين الدولي للطيران.

وستستفيد الاتحاد للطيران بموجب هذه الشراكة من مجموعة منتجات «موج إنك» على المستوى العالمي إلى دعم عمليات التصليح على مجموعة من أرقام الأجزاء التي يعتمد عليها أسطول الشركة.

كما ستتولى «موج إنك» دعم شركة الاتحاد الهندسية، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران وأكبر شركة متخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في الشرق الأوسط، حيث ستسهم خدمات الدعم تلك في تعزيز قدرات الشركة كي تصبح أحد مراكز التميّز المخصصة لإصلاح الأجزاء والعمرة. وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تطوراً هاماً في طموح الشركة لتطوير قدراتها الداخلية ذات الصلة بأجزاء الطائرات.

مركز للتميز

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «نفخر بالتعاون المباشر مع «موج إنك» التي تحظى بمكانة عالية كبيرة على المستوى العالمي كونها إحدى الجهات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية.

وفي سوق سريعة التوسع، فمن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تقديم دعم كامل للأجزاء التي يعتمد عليها أسطول الاتحاد للطيران إلى جانب تطوير شركة الاتحاد للطيران الهندسية كمركز للتميّز». ومن جهته قال مارك بروكس، المدير العام للدعم العالمي التجاري للطائرات في موج إنك: «يسرنا أن نوقع اتفاقية الشراكة الطويلة تلك مع الاتحاد للطيران والاتحاد للطيران الهندسية».