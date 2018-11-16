16.9 مليار دولار سيحققها التحول الرقمي بالقطاع الصناعي إقليمياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع نورم جيلسدورف، رئيس «هانيويل» في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا أن يحقق التحوّل الرقمي إيرادات إضافية تصل إلى 16.9 مليار دولار أميركي سنوياً في القطاع الصناعي بالشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، فضلاً عن وفورات سنوية في التكاليف ومكاسب ناجمة عن رفع الكفاءة تقدّر بـ17.3 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» عن الثورة الصناعية الرابعة. ولفت إلى أن «هانيويل تشهد تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي لتعزز التزامها تجاه تشكيل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

واعتبر جيلسدورف معرض «اديبك» أحد أكبر فعاليات قطاع النفط والغاز وأكثرها تأثيراً في العالم. وأضاف ان التكنولوجيا أصبحت في عالمنا المتصل تتعلق بالنتائج التي تحققها مثل تحسين الإنتاجية وزيادة الوفورات.