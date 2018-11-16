أحمد بن سعيد: «الإمارات» ستبقى قوية.. و9 % نمو زوار دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات أمس نتائجها نصف السنوية 2018/‏‏‏ 2019، التي أظهرت نمواً مضطرداً في الإيرادات، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، إلا أن الأرباح تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط، وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، إضافة إلى تحديات أخرى تواجهها الناقلة وقطاع السفر عامةً.

وبلغت إيرادات مجموعة الإمارات 54.4 مليار درهم (14.8 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع 10% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 49.4 مليار درهم (13.5 مليار دولار). وتراجعت الربحية بنسبة 53% مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث حققت المجموعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/‏‏‏ 2019 أرباحاً صافية قدرها 1.1 مليار درهم (296 مليون دولار).

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