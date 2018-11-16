10 مليارات درهم قطاع خدمات ومعدات التنظيف في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تقدر قيمة قطاع خدمات وتقنيات ومعدات التنظيف في الإمارات بنحو 10 مليارات درهم، فيما تشهد الدولة طلباً سنوياً كبيراً يعد من الأعلى عالمياً على هذه الخدمات مدعوماً بالتوجهات الحكومية نحو الاستدامة.

وتشير التوقعات إلى زيادة نمو خدمات وتقنيات التنظيف بشكلٍ استثنائي في الإمارات، لا سيما مع استضافة الدولة الحدث العالمي «إكسبو 2020 - دبي»، الذي يعزز الطلب على خدمات الاستدامة، كما يتوقع إضافة دبي نحو 100 ألف غرفة فندقية حتى 2020 .

واختتمت أمس فعاليات الدورة 4 لـ«أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات أعمالها باستعراض أحدث حلول التنظيف المستدام بمشاركة 62 عارضاً من 15 دولة.

شهد المعرض مشاركة بارزة لأهم الشركات المحلية وبلغ عدد شركات الإمارات التي قدمت أحدث تقنيات وخدمات التنظيف المتطورة 32 شركة.

ويتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات وتقنيات التنظيف العالمي إلى 74.29 مليار دولار بحلول 2024 وفقاً لأبحاث السوق. وشهدت منتجات وتقنيات التنظيف نمواً كبيراً في الإمارات مع النمو الكبير بقطاع صيانة المنشآت والمرافق، الذي يبلغ نحو 20 مليار درهم مدعوماً بنمو الطلب على الخدمات.