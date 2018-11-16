اتفاقية تعاون بين المدينة الإعلامية الحرة ومجلس سيدات أعمال عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقع محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة مع الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تعاون لتعزيز التعاون المشترك بين المدينة الإعلامية ومجلس سيدات الأعمال بما يخدم مجتمع الأعمال ويصب في تنفيذ فعاليات ولقاءات مشتركة تدعم التعاون.

وقال الهاشمي: إدراكاً منا للدور الريادي للمرأة ومكانتها في المجتمع وما تمثله من أهمية في جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وما في هذه المجالات الرحبة من كفاءات وخبرات نسوية يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في النهضة الشاملة للإمارة. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المذكرة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين وخاصة في الأنشطة والخدمات المتشابهة، ويسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق فيما بينهما في النواحي الفنية والتقنية والتدريبية ونقل المعارف والخبرات.