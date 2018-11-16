«نفط الشارقة» تشارك بجناح خاص

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بجناح خاص في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي اختتم فعالياته أمس.وأكد مسعود الحمادي مدير الاستكشاف والإنتاج في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بدء حفر أول بئر استكشافية للنفط في شمال منطقة المدام ضمن المناطق البرية في إمارة الشارقة الشهر المقبل.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أن مشاركة المؤسسة في «أديبك» تأتي ضمن رؤيتها في تعزيز حضورها بوصفها مشاركاً رئيساً في أسواق الطاقة سواء المحلية أو العالمية، فضلاً عن المشاركة بخبراتنا ومعارفنا الناجحة مع بقية الشركاء.

وأضاف، إن أديبك يوفر فرصة فريدة؛ من أجل تقوية علاقاتنا وشراكاتنا مع بقية شركات النفط الوطنية.