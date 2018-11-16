«سيبسا» تعتزم الطرح الأولي مطلع 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تنوي شركة سيبسا، المملوكة كلياً لشركة مبادلة للاستثمار، طرحاً أولياً عاماً بقيمة مليار دولار في بداية العام المقبل، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ نقلاً عن صحيفة سينكو دياز الاقتصادية الإسبانية. وتهدف سيبسا إلى أن تحصل على تصنيف BBB- أو BBB لإصدارها المقبل.

وكانت مبادلة للاستثمار، التي تملك سيبسا، أعلنت في وقت سابق أنها قررت المضي في الطرح الأولي العام بعد انحسار عروض شراء الشركة.

وتوقعت تقارير أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 11.6 مليار دولار(10 مليارات يورو). ويمكن أن تجمع سيبسا 3 مليارات دولار من بيع نسبة من الأسهم بناءً على هذه القيمة، حسب ما قالته مصادر في وقت سابق، وبذلك يكون أضخم طرح أولي عام حسب بيانات بلومبرغ.