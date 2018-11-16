«اقتصادية دبي» تفتتح متجر العلامة النيويوركية «ماريا تاش» في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري متجر «ماريا تاش دبي» التابع للعلامة النيويوركية «ماريا تاش» وهو أول متجر دائم لتصميم المجوهرات الراقية والبيرسينج في منطقة الأزياء بدبي مول.

ويمثل المتجر الجديد، ثاني موقع مستقل للعلامة بعد فرعها الأساسي الكائن في نيويورك، الوجهة الأولى في الشرق الأوسط، ويحتل موقعاً يفوق 2100 قدم مربعة ويضم 4 قاعات مخصصة لخدمة الزوار وردهة مخصصة للمشاهير.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «نهنئ ماريا تاش على إضافة علامتها التجارية المشهورة عالمياً إلى محفظة قطاع تجارة التجزئة في دبي ويؤكد تزايد عدد العلامات التجارية العالمية في دبي مكانة المدينة كوجهة مثالية عالمية للتسوق».